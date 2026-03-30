di anni 87
Ne danno il triste annuncio: la moglie Esterina,
i figli Fabio con Isabella, Massimo e Mirco, i fratelli, la sorella,
le cognate, i cognati, i nipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno domani Martedì 31 Marzo alle ore 15:oo,
nella chiesa Parrocchiale di Cecchini, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n° 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Cecchini.
Questa sera alle ore 19:30 in chiesa, ci sarà una veglia di preghiera
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorare la sua cara memoria.
Un grazie particolare anche a tutto il personale dell’Hospice “Il Gabbiano”
di San Vito al Tagliamento, per le cure prestatele.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Costantino Zanovello. Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo