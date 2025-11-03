Cristina Loub in Martini

di anni 80
Ne danno il triste annuncio il marito Giorgio,
la figlia Lara, il figlio Nicola con Lisa,
la sorella Beppa ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 4 novembre alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Giovanna d’Arco, ove
la cara Cristina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 3 novembre
alle ore 19.15, nella chiesa stessa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
