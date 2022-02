DAMASA MENDEZ (DAMASITA) VED. DEL BEL BELLUZ

di 95 anni

Ne danno il triste annuncio i figli Darcy, Wilmer,Antonio Josè e Silene, le nuore, i generi,i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Giovedì 17 corr. mese

alle ore 10.30, partendo dall’abitazione dell’Estinta sita

in via Giovanni Pascoli n. 45 per la chiesa Parrocchiale.

Sarà recitato il santo rosario mercoledì sera alle ore 20.00

nella chiesa medesima.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cimpello.

I famigliari fin d’ora ringraziano quanti

vorranno partecipare alle Esequie.