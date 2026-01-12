De Filippi Dino

di anni 90
Ne danno l’annuncio: le figlie Emanuela e Isabelle,
i generi Valter e Vitale, i nipoti Maiko, Fabio, Selene e Clarissa,
il fratello Nello e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Mercoledì 14 Gennaio alle ore 15:oo,
nella chiesa Parrocchiale di Fagnigola, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n.16, Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Martedì sera alle ore 19:oo in chiesa,
ci sarà una veglia di preghiera.
NON FIORI MA OPERE DI BENE
La famiglia ringrazia sin d’ora, quanti vorranno onorare la sua memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Dino De Filippi .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo