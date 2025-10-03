Delfina Trevisan ved.

di anni 92
Ne danno il triste annuncio il figlio William con Silvia, la nipote Margaret con Raffaele, il fratello, le sorelle, gli amici ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Lunedì 6 alle ore 15.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove la cara Delfina giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Domenica sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Delfina Trevisan .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo