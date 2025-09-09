Domenico Sautto

di anni 88
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Donatella ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno giovedì 11 settembre alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Tiezzo,
ove il caro Domenico giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Sarà recitato il S. Rosario mercoledì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Tiezzo.
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
