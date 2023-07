Elena Arizala Bobeva

È possibNe danno il triste annuncio: la mamma Svetoslava, il papà Salomon, il fratello Stefano, la nonna, la zia, i cugini, gli amici e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 11 luglio alle ore 16,00 nella Chiesa Parrocchiale di Tamai, ove Elena giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di Vial Turco, 2 a Pordenone.

Seguirà la cremazione.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 10 luglio alle ore 20,00 nella Chiesa medesima.



Gli amici in accordo con i genitori, propongono non fiori ma eventuali offerte per una borsa di studio per il fratello Stefano.ile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it