Elena Valentini ved. Carlet

di anni 94
Ne danno il triste annuncio le sorelle,
i nipoti, Marisa ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno giovedì 25 settembre alle ore 10:30
nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore,
ove la cara Elena giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto, 16.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Torre.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Elena Valentini .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo