Elia Colautti ved. Fantuz

di anni 103
Ne danno il triste annuncio la figlia Mirella, il figlio Denis,
i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 21 ottobre
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove la cara Elia giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Fiume Veneto.
Non fiori ma un pensiero, una preghiera.
Lunedì alle ore 19.30 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria,
in modo particolare la signora Madiya per le amorevoli cure prestate.
