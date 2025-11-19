Elide Coccolo ved. Innocente

di anni 85
Ne danno il triste annuncio:
il figlio Stefano, la nuora Miris, i nipoti Luca e Andrea e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 21 novembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove la cara Elide giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Elide Coccolo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo