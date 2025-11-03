di anni 68
Ne danno il triste annuncio la mamma Maria,
i figli Andrea e Marco con la compagna Roberta e la nipote Angelica,
la zia Vittorina e il cugino Simone.
I funerali avranno luogo martedì 4 novembre
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove il caro Emanuele giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria,
in modo particolare tutto il personale medico ed infermieristico
del Pronto Soccorso, del Reparto di Medicina d’Urgenza
e del Reparto di Rianimazione dell’ospedale civile di Pordenone.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce "necrologi" del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Emanuele Del Col .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo