Enzo Dorigo

di anni 76
Ne danno il triste annuncio la moglie Irma,
le figlie Barbara e Valentina, i generi e gli amati nipoti.
I funerali avranno luogo giovedì 2 luglio alle ore 10.30
nella chiesa parrocchiale dei Ss. Ilario e Taziano a Torre,
ove il caro Enzo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’Hospice di S. Vito al Tagliamento.
Mercoledì alle ore 19.30 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria;
un particolare ringraziamento all’Associazione “Il Gabbiano”
e a tutto il personale dell’Hospice di S. Vito al Tagliamento.
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