di anni 86
Ne dà il triste annuncio:
la sorella Annamaria unita ai suoi famigliari.
I funerali avranno luogo martedì 18 novembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di S. Francesco,
ove il caro Franco giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Franco Modolo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo