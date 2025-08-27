Giuseppe Martin ( Bepi )

di anni 79
Ne danno il triste annuncio i figli Manuel con Marina e Ramon con Francesca, i nipoti Giulia, Lisa, Christian ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Martedì 26 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Corva ove il caro Giuseppe giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giuseppe Martin .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo