Gobbato Pier Luigi

di anni 79

Ne danno il doloroso annuncio la moglie Gianna, le figlie Maurizia e Lorenza con il marito Marco e gli amatissimi nipoti Alissa, Riccardo, Giulio, Anna e Margherita, la sorella Pier Carla ed i parenti tutti.

Le Esequie avranno luogo Mercoledì 26 alle ore 15.00 nella chiesa parroccheale di Corva ove il caro Pier Luigi giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.

Sarà recitato il santo rosario Martedì sera alle ore 20.00 nella chiesa medesima.

Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Tiezzo.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Pier Luigi Gobbato .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo