GRAZIANO MORSON

di 91 anni

Ne danno il triste annuncio:la moglie, i figlila nuora, il genero, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 20 aprile

alle ore 16.00 nella chiesa arcipretale di Orcenico Superiore

ove il caro Graziano giungerà dalla Residenza per Anziani Zaffiro

sita in via Vittorio Veneto, 31 a Torre di Pordenone.

Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Orcenico Superiore.

Martedì alle ore 19.00 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.