ing. Tegon Andrea

di anni 66
Ne danno il triste annuncio la moglie Marialba,
gli amici ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno giovedì 11 dicembre alle ore 10.30
nella chiesa arcipretale di San Giorgio a Pordenone.
Mercoledì 10 c.m. alle ore 18:00 si reciterà il santo rosario in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte da devolvere alla “ricerca sul cancro.”
Si ringraziano fin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
