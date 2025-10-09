Leandro Zara

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la moglie Claudia,
la figlia Eva, il figlio Igor con Kati e Ivan, gli amici ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Sabato 11 alle ore 11.00 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo
ove il caro Leandro giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Venerdì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Non fiori ma eventuali offerte da devolvere alla Casa di Emmaus di Azzano Decimo.
