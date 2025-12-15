Lovisa Luigia Rita Luigina in Gasparotto

di anni 79
Ne danno il triste annuncio il marito Pietro,
la figlia Barbara con Stefano, Giulia e Marco,
il figlio Matteo con Monica, Mattia e Mirko,
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Martedì 16 corr. mese
alle ore 14.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo,
ove la cara Luigia giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto, 16.
Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 19.00
nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Non fiori ma eventuali offerte da devolvere
alla ricerca sul cancro A.I.R.C.
Un ringraziamento particolare al personale infermieristico dell’A.D.I.
e dell’Hospice “Il Gabbiano” di San Vito al Tagliamento.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luigia Rita Lovisa .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo