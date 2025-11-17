Luciana Malnis ved. Biasibetti

di anni 75
Ne danno il triste annuncio:
le figlie Fabrizia con Carlo, Alessia con Giuliano e Valerie con Riccardo,
i nipoti Melissa, Monica, Laila e Leo, il fratello Angelo, i cognati e i parenti tutti.
I funeraliavranno luogo mercoledì 19 novembre
alle ore 15:00 nella Chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove la cara Luciana giungerà dalla Casa funeraria san marco
di via Vial Rotto , 16 sa Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute
all’Associazione Famigliari Alzheimer di Pordenone.
Martedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Luciana Malnis .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo