Luigi Fantin (Gino)

di anni 88
__________
Ne danno il triste annuncio la moglie Elisabetta,
le figlie Monica e Cristina, il genero Sebastian, le adorate nipoti Aurora e Ambra,
il fratello Bruno, le cognate, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.
Bagnarola di Sesto al Reghena, 2 dicembre 2025
__________
I funerali avranno luogo giovedì 4 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Mercoledì 3 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Gino.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento a tutte le persone
che in questi giorni ci sono state vicine.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it