Luigi Fantin (Gino)

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 88

di anni 88

__________

Ne danno il triste annuncio la moglie Elisabetta,

le figlie Monica e Cristina, il genero Sebastian, le adorate nipoti Aurora e Ambra,

il fratello Bruno, le cognate, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.

Bagnarola di Sesto al Reghena, 2 dicembre 2025

__________

I funerali avranno luogo giovedì 4 c.m. alle ore 15.00

nella chiesa parrocchiale di Bagnarola, ove la cara salma giungerà

dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.

Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.

Mercoledì 3 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Bagnarola

sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Gino.

 

__________

 

 

Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.

Un particolare ringraziamento a tutte le persone

che in questi giorni ci sono state vicine.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

