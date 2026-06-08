Maria Endrigo ved. Pozzolo (Maria Pustin)

di anni 95
Lo annunciano con dolore i figli Renato con Rosanna,
Ezio con Dolores, i nipoti Silvia con Marco, Dario con Federica,
Stefano con Cristina, i pronipoti Ilenia, Thomas ed Alyson,
il fratello Domenico, le cognate, il cognato, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 10 giugno alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
la cara Maria giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì 9 giugno
alle ore 19.15, in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia di Maria sentitamente ringrazia.
Un ringraziamento particolare al personale della casa
di riposo “Arcobaleno” di Cordenons.