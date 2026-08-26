Maria Rigoli ved. Sgobino (Marisa)

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 94

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Ne danno il triste annuncio il fratello Bruno,

la cognata, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

San Vito al Tagliamento, 16 agosto 2026

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I funerali avranno luogo mercoledì 19 c.m. alle ore 16.30

nel Duomo di San Vito al Tagliamento. La cara salma

giungerà dal locale Ospedale Civile e dopo il rito funebre

proseguirà per la cremazione.

Martedì 18 c.m. alle ore 19.00 in Duomo a San Vito

sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Marisa.

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Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

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