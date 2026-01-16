Mascarin Giovanna ved. Ravagnolo

di anni 86
Ne danno il triste annuncio il figlio Claudio Con Cristina, la figlia Antonella con Claudio, le nipoti Sonia, Sofia, Denise con Cristian, i cognati, le cognate ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Lunedì 19 alle ore 11.00 nella chiesa parrocchiale di Fagnigola ove la cara Giovanna giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Giovanna verrà ricordata in modo particolare durante la S.Messa di Domenica mattina alle ore 10.45 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
