ONORIO GUGLIELMIN

Ne danno il triste annuncio: la moglie Rita, la figlia Pamela, il genero Roberto, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 17 agosto alle ore 16,00 nella Chiesa Parrocchiale di Castello, ove Onorio giungerà dall’Hospice “Via di Natale”.

Dopo le esequie seguirà la cremazione.

Non fiori ma eventuali offerte all’Hospice Via di Natale.

Un ringraziamento particolare a tutto il personale sanitario per le amorevoli cure prestate al caro Onorio.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it