Paola Montico in Benassi

Ne danno il triste annuncio:

il marito Sergio, la sorella Laura, la mamma Clara

e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 6 maggio alle ore 10,30

nel Duomo Concattedrale San Marco,

ove Paola giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home

in vial Turco n. 2 a Pordenone.

Dopo le esequie seguirà la cremazione.

Il S. Rosario verrà recitato giovedì 5 maggio

alle ore 18,30 nella Chiesa medesima.

NON FIORI MA EVENTUALI OFFERTE PER LA

“FONDAZIONE DOWN FRIULI VENEZIA GIULIA”

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando

alla voce “necrologi” del nostro sito www.prosdocimomario.it