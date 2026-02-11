di anni 72
Ne danno il triste annuncio la moglie Elvira,
il figlio Davide con Valentina, la figlia Sara con Alex,
gli adorati nipoti Thomas e Andrea e Daniele ed Elia,
la sorella Anna e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 12 febbraio
alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove il caro Luigino giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’Hospice di San Vito al Tagliamento.
Mercoledì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria;
un particolare ringraziamento a tutto il personale
dell’Hospice di San Vito al Tagliamento per le amorevoli cure prestate.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Polesello Luigino Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo