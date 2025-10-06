Regina Moro ved. Pezzutti (Gina)

di anni 101
Ne danno il triste annuncio le figlie, i generi, i nipoti, i pronipoti,
la sorella ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Martedì 7 alle ore 15.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ove la cara Gina
giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Lunedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Al termine si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Regina Moro .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo