REGINA PRESOTTO VED. TOFFOLI

di 93 anni

Ne danno il triste annuncio: i nipoti Marina e Sergio,i nipotini Beatrice, Lorenzo e Nina, la nuora Anna,Massimo, Karen e Viorika, che la famiglia ringraziaper le cure amorevoli prestate in questi anni.I funerali avranno luogonella Chiesa Arcipretale di San Quirinoove la cara Regina giungerà dalle nuove celledell’ospedale civile di Pordenone site in Via del Traverso.

Il Santo Rosario verrà recitato giovedì alle ore 20.00 in Chiesa.

Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.