RENATO PIZZO

di 92 anni

Ne danno il triste annuncio i figli Andrea con Elisabetta,Alice e Aurora, Laura con Roberto, Giulia e Martina.Si unisce alla famiglia Gabriela.

I funerali avranno luogo sabato 22 ottobre alle ore 11.00

nella Chiesa Parrocchiale del Beato Odorico di viale della Libertà.

Si potrà far visita al caro Renato venerdì 21 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 16.30

presso le nuove celle dell’ospedale civile di Pordenone site in via del Traverso.

Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno

onorarne la cara memoria.