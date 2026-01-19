Sartor Lanfranco (Franco l’orologiaio)

di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie Bruna,
i figli Luca, Paolo e Alessandro con le loro famiglie
ed i parenti tutti.
I funerali si svolgeranno mercoledì 21 gennaio alle ore 15:00
nella chiesa parrocchiale dei Ss. Ilario e Taziano,
ove il caro Franco giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto,16.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
