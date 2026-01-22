Sut Orestina Carissima ved. Diana

di anni 101
Ne danno il triste annuncio: le figlie Maria e Gina,
il figlio Giovanni, il genero, la nuora,
la cognata, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Sabato 24 Gennaio alle ore 15:00
nella chiesa Parrocchiale di Cecchini, giungendo
dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto 16 a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Cecchini.
Venerdì sera alle ore 19:30 in chiesa, verrà recitato il Santo Rosario
NON FIORI MA EVENTUALI OFFERTE
SARANNO DEVOLUTE ALLA PARROCCHIA DI CECCHINI.
Si ringrazia anticipatamente quanti parteciperanno