Tarsila Santarossa ved. De Clara

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i figli Licio con Giulia e Daniela con Stefano,
i nipoti Francesca con Matteo e Edoardo, Leonardo e Mattia con Jöelle,
il fratello, le cognate e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 10 marzo
alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Cusano
ove la cara Tarsila giungerà dall’ospedale civile di Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Lunedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Tarsila Santarossa Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo