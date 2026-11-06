Emergenza bomba, volo Wizz Air Praga-Roma fatto atterrare a Venezia

VENEZIA – Nuovo allarme bomba nei cieli italiani. Il volo interessato alla emergenza è stato il Praga-Roma Fiumicino della compagnia Wizz Air che è stato fatto atterrare a Venezia-Tessera.

L’aereo è stato deviato verso Venezia dopo aver inserito il codice internazionali 7700 nel suo transponder (emergenza generale) alle 09:48 UTC, mentre si avvicinava per atterrare. Al momento, non è stato confermato se l’aereo è stato accompagnato da jet da combattimento italiani per scorta.

L’aeroporto di Venezia è stato parzialmente chiuso per controlli di sicurezza e alcuni voli in arrivo sono stati dirottati su Bologna

Nella foto il tracciato del volo di ItaMilRadar Al. Rin.