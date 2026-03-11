Il “Pil sociale” degli under 35 in Fvg: dati inediti ricerca Csv-Iref

UDINE – Non è solo generosità, è un pilastro strutturale della tenuta socio-economica del Friuli Venezia Giulia. È quanto emerge dalla ricerca “Generazione under 35: l’attivismo giovanile in FVG. Percorsi biografici, nuove pratiche di volontariato, impegno e partecipazione”, realizzata dal CSV FVGin collaborazione con l’istituto di ricerca IREF, presentata oggi presso il Palazzo della Regione a Udine.

L’indagine, condotta nell’autunno 2025 su un campione rappresentativo di 717 giovani (18-35 anni), ribalta la narrazione sul disimpegno giovanile e quantifica per la prima volta il “valore ombra” del Terzo Settore: un ecosistema che produce competenze, sostiene il welfare locale e agisce da antidoto all’inattività (NEET).