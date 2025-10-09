“Magici Intrecci Autunnali” al Castello di Strassoldo di Sopra, 10, 11 e 12 ottobre

STRASSOLDO (UD) – C’è un luogo nascosto nella campagna friulana, a pochi passi dal mare e dai siti UNESCO di Aquileia e Palmanova, dove la vita ha il passo delle stagioni e il profumo della storia. Qui, i ruscelli scorrono limpidi e due castelli gemelli si riflettono nell’acqua come in un sogno antico. È Strassoldo, un paesino annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, dove pietre, alberi e silenzi custodiscono storie millenarie.

Dal 10 al 12 ottobre 2025, il Castello di Strassoldo di Sopra – solitamente non accessibile al pubblico – aprirà eccezionalmente i suoi battenti per la 54ª edizione di “Magici Intrecci”: una rassegna che da 27 anni, ogni primavera e ogni autunno, accoglie i visitatori in atmosfere sempre diverse, ispirate ai colori, ai profumi e alle suggestioni delle stagioni, per emozionare chi è in cerca di autenticità, creatività e bellezza senza tempo.

Circa 120 artigiani, vivaisti e piccoli produttori agricoli d’eccellenza, provenienti da tutta Italia, daranno vita a un percorso coinvolgente tra saloni storici, giardini segreti e angoli suggestivi del complesso castellano, dove ogni dettaglio è curato con amore. I visitatori potranno scoprire una straordinaria varietà di creazioni autenticamente artigianali: abiti unici, gioielli d’autore, arredi originali, piante rare e sapori genuini, tutti frutto di passione e maestria. Il tutto sarà decorato a tema autunnale, con le raffinate e ogni volta diverse creazioni che sono una delle attrattive dell’evento. La manifestazione è l’occasione perfetta per trovare regali di Natale originali.

“Magici Intrecci” non è solo un viaggio tra le meraviglie del fatto a mano. È un invito a rallentare il passo, immergersi nella bellezza e lasciarsi ispirare, in un equilibrio delicato tra storia, natura e creatività. A rendere il tutto ancora più interessante, ci sarà anche un calendario di iniziative collaterali, che spazieranno dalle visite guidate nel parco del Castello di Sotto e nel borgo storico, alle conversazioni botaniche, dalle presentazioni editoriali alle attività dedicate ai più piccoli. Per chi desidera una pausa golosa, lungo il percorso saranno presenti tre punti ristoro selezionati, con proposte genuine da gustare tra scorci affascinanti e atmosfere rilassate.

Tutte le informazioni aggiornate e il programma delle attività collaterali su: www.castellodistrassoldo.it/magici-intrecci-autunnali

L’evento si terrà anche in caso di pioggia. Dress code: country chic e scarpe comode. I cappelli sono molto graditi. I cani educati sono i benvenuti, muniti di guinzaglio e sacchettini.

Date e orari

Venerdì 10 ottobre – dalle 10:00 alle 19:00:

Adulti €12 / Gruppi (min. 20 pax) €10 / Bambini 6–12 anni €6 / Bambini 0–5 anni: gratuito

Sabato 11 e Domenica 12 ottobre – dalle 9:00 alle 19:00

Adulti €15 / Gruppi (min. 20 pax) €12 / Bambini 6–12 anni €8 / Bambini 0–5 anni: gratuito

Salta la coda acquista il biglietto online su https://www.vivaticket.com/it/ticket/magici-intrecci-autunnali/276219

Per informazioni:

www.castellodistrassoldo.it – [email protected] – 351 8465560

IG castelli_di_strassoldo – FB castellidistrassoldo