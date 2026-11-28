FVG – La crescita dei volumi di consegna e l’evoluzione delle abitudini di acquisto hanno portato Poste Italiane a rafforzare la propria rete di recapito anche in Friuli-Venezia Giulia. Sono complessivamente 153 le stabilizzazioni effettuate in regione, di cui 43 nella provincia di Trieste, a conferma dell’investimento dell’Azienda sulle persone che ogni giorno garantiscono il servizio di consegna sul territorio. Alla crescita dei volumi si affianca l’impegno di Poste Italiane per una mobilità sempre più sostenibile: nella provincia di Trieste sono infatti già operativi 72 veicoli elettrici o ibridi, a supporto delle attività dell’ultimo miglio.

Tra i portalettere che ogni giorno percorrono le strade del territorio triestino c’è Marco Nardone, 28 anni, originario di Benevento. Da qualche anno vive in Friuli-Venezia Giulia insieme alla compagna e oggi considera questa terra la propria casa.

«Nel mio lavoro incontro persone diverse, ascolto storie e percorro luoghi che conosco ormai come se fossi a casa mia», racconta Marco. «Il contatto con il territorio è uno degli aspetti che apprezzo di più. Ogni consegna è una tappa di un percorso che mi permette di sentirmi parte della comunità. Sono molto soddisfatto anche del gruppo di lavoro: siamo affiatati e quando c’è armonia sul posto di lavoro anche la fatica pesa meno».

Le sue giornate si svolgono tra il Carso e i comuni di confine del Friuli-Venezia Giulia, in un territorio caratterizzato da paesaggi, piccoli centri e comunità dove il rapporto personale mantiene ancora un valore importante. Un lavoro dinamico, nel quale alla conoscenza delle strade e delle persone si affianca oggi un sempre maggiore utilizzo della tecnologia.

«Uno strumento che ci aiuta molto nelle attività quotidiane è senza dubbio il palmare e le sue nuove funzioni – spiega Marco –. Una volta acquisiti gli invii da consegnare, lo strumento calcola rapidamente il percorso, indicando le diverse tappe e i tempi di consegna. È inoltre integrata una funzione GPS, così possiamo avere sempre sotto controllo il territorio e le distanze».

Il ruolo del portalettere è diventato sempre più centrale anche alla luce della crescita delle consegne. In Friuli-Venezia Giulia i volumi dei pacchi sono aumentati del 39% rispetto allo scorso anno, rendendo il recapito una componente sempre più importante della rete logistica di Poste Italiane.

Il lavoro sul territorio, la famiglia e le passioni raccontano una quotidianità fatta di relazioni, curiosità e desiderio di continuare a imparare. «Mi piace mettermi alla prova, sia nel lavoro sia nel tempo libero. Sono esperienze diverse, ma hanno in comune la cura, la pazienza e la voglia di migliorarsi continuamente».