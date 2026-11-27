RIVOLTO – Le Frecce Tricolori avranno presto un nuovo aereo. Leonardo ha presentato il primo M-346 in configurazione PAN, destinato a sostituire il glorioso MB-339 dopo oltre quarant’anni di servizio. Con il roll-out del velivolo nello stabilimento di Venegono Superiore, in Lombardia, prendono il via anche le attività di collaudo. Il programma riguarda 15 aerei, per una commessa del valore di circa un miliardo di euro per il lotto completo. Le consegne sono previste tra il 2027 e il 2028.

“È una giornata importantissima per quello che rappresenta la Pattuglia acrobatica nazionale, simbolo dell’Italia che vola nel mondo, ma anche per quello che rappresentiamo noi di Leonardo in termini di tecnologia ed eccellenza nel settore della difesa e, soprattutto, della sicurezza, in una fase internazionale particolarmente delicata e critica”, ha sottolineato l’ad di Leonardo, Lorenzo Mariani.

“Non esiste sicurezza senza un ruolo importante della difesa. Noi siamo fieri di dare un contributo importante con la nostra tecnologia e i nostri prodotti, un contributo che credo oggi venga riconosciuto non soltanto nel nostro Paese, ma anche molto all’estero”, ha aggiunto Mariani, ricordando il valore strategico dell’industria aeronautica nazionale.

Il programma comprende, oltre ai velivoli, supporto tecnico e logistico, formazione di piloti e manutentori, sistemi di simulazione e interventi infrastrutturali alla base di Rivolto, sede del 313esimo Gruppo Addestramento Acrobatico.

La nuova versione mantiene le caratteristiche di prestazione e manovrabilità dell’M-346, integrando dotazioni specifiche per le esibizioni, tra cui impianto fumogeni e sistemi di streaming video. La livrea è stata disegnata da Pininfarina.

L’M-346 è stato scelto da oltre dieci Forze aeree e ha superato i 170 esemplari venduti.

Lo stabilimento di Venegono, dove saranno prodotti gli aerei, conta circa 1.900 addetti altamente specializzati e una filiera nazionale che coinvolge centinaia di aziende.

Il passaggio dall’MB-339 all’M-346 rappresenta “il progresso che avanza” e una sfida verso il futuro, afferma il generale Antonio Conserva, capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare. “Senza difesa e deterrenza non c’è futuro, non c’è futuro per la democrazia”, aggiunge.

Nel 2027 le Frecce Tricolori voleranno ancora con gli MB-339. La transizione dei piloti sul nuovo velivolo è prevista tra l’estate 2027 e la primavera 2028.

Il nuovo velivolo è dotato di comandi di volo e avionica completamente digitali, sistema di controllo del volo fly-by-wire con ridondanza quadrupla e una moderna interfaccia uomo-macchina. È la tecnologia alla base dell’M-346 di Leonardo, il più avanzato aereo da addestramento a livello internazionale.

L’M-346 rappresenta la spina dorsale dell’International Flight Training School di Decimomannu (CA), centro avanzato di addestramento al volo dedicato ai piloti militari delle forze aeree di tutto il mondo, nata dalla collaborazione tra Leonardo e l’Aeronautica Militare. Il velivolo è il fulcro di un sistema di addestramento articolato e basato sulle tecnologie di simulazione più innovative. Al.Rin.