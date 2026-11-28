Dall’olio settecentesco di Grassi ai ritratti di Grigoletti e ai marmi di Minisini: così la strategia di tutela del patrimonio artistico si arricchisce con operazioni di acquisizione

UDINE – Questa mattina nella propria sede di Palazzo Antonini Stringher a Udine, la Fondazione Friuli ha presentato al pubblico le cinque nuove acquisizioni entrate nella propria collezione artistica. L’anteprima ha permesso di osservare da vicino la tela “La Madonna bambina tra Gioacchino e Anna” (1721-1722 circa) di Nicola Grassi, tre sculture in marmo di Luigi Minisini: “Autoritratto”, “Ritratto della madre” e “Amor figliale” e il dipinto “La nobile Isabella Fossati con la figlia Maria Clorinda, il genero e le nipoti” (1829 circa) di Michelangelo Grigoletti, quest’ultimo acquistato anche con il sostegno della Regione FVG. Rispetto al programma della mattinata, si è aggiunta nelle ultime ore un’altra opera: un inedito ovale “L’allegoria dell’inverno” realizzato attorno al 1715-20 sempre da Nicola Grassi, certamente uno dei maestri di scuola veneta più talentuosi di quel periodo.

“Grassi, Grigoletti e Minisini rappresentano epoche e linguaggi diversi, ma sono tutti radicati nella storia culturale di questa terra – ha introdotto il presidente Bruno Malattia -. Riportare l’attenzione su queste testimonianze significa offrire strumenti concreti per leggere meglio le radici della nostra cultura”.

A guidare la lettura delle nuove acquisizioni sono stati tre studiosi. Enrico Lucchese, docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha inquadrato la tela di Grassi – originario di Formeaso di Zuglio e scomparso a Venezia – in una fase di passaggio verso una resa più luminosa, libera e attenta ai chiaroscuri all’inizio del terzo decennio del Settecento, in dialogo con le coeve prove veneziane e friulane e con il racconto apocrifo dell’infanzia della Vergine. Nico Stringa, già docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha analizzato il ritratto di gruppo di Grigoletti, nato a Rorai Grande di Pordenone e attivo a Venezia, ambientato nel parco della villa di Borgo Colonna a Pordenone intorno ai legami familiari di Isabella Fossati e dei suoi congiunti, dove l’impianto accademico si apre già a sensibilità romantiche. La storica dell’arte Isabella Reale ha invece approfondito i tre marmi di Minisini, scultore di San Daniele scomparso a Ronchi di Campanile, soffermandosi sul legame con gli affetti domestici, sul ritratto critico tracciato da Cesare Perocco nel 1870 e sulla perizia plastica nella lavorazione del marmo.

“Investire nella collezione – ha aggiunto Malattia – significa rafforzare un patrimonio destinato a essere condiviso con l’intera comunità attraverso mostre, prestiti e studi. È un lavoro paziente, fatto con criterio e responsabilità verso il nostro territorio”.

L’incontro ha così offerto sia una nuova chiave di lettura su tre figure centrali della storia artistica locale, sia l’occasione di illustrare la nuova rotta del lavoro di tutela culturale portato avanti dalla Fondazione Friuli.