Circolo della Stampa, cordoglio per la morte di Angela Mormile

PORDENONE – Il Circolo della Stampa di Pordenone esprime il suo intenso cordoglio per la morte di Angela Mormile Fedrigo, giornalista pubblicista e componente del proprio Consiglio direttivo, personaggio noto e amato per la sua molteplice intensa attività culturale e sociale.

Angela ha cessato di vivere nella serata di mercoledì 12 luglio, a 72 anni di età, dopo essere stata colpita, la scorsa settimana, da una forma grave di emorragia cerebrale. Lascia il marito, Roberto Fedrigo, già funzionario di Banca e past president del Lions club di Pordenone.

Personaggio eclettico e di grande spessore umano e morale, aveva anche dedicato oltre 40 anni all’insegnamento negli istituti scolastici superiori: dal Vendramini di Pordenone al liceo vescovile Angelo Custode di Rovigo, dalle Magistrali di Sacile al liceo classico Leo-Major di Pordenone e al liceo scientifico di Maniago, dal liceo scientifico Grigoletti al Don Bosco di Pordenone. Generazioni di studenti, di colleghi e di genitori l’hanno amata e stimata per le sue non comuni doti professionali e umane, oltre che per la sua ampia cultura.

Fin dagli studi superiori compiuti a Pordenone e quelli universitari a Padova, si era distinta per intelligenza, volontà e umanità. Si era laureata in lettere antiche, con il massimo dei voti e la lode ed era entrata subito, come docente, nel mondo della scuola.

Nata a San Daniele del Friuli, aveva vissuto con la famiglia a Cervignano, a Pordenone, a Rovigo e infine, definitivamente a Pordenone, seguendo l’attività del padre, stimato dirigente dell’allora Ufficio delle imposte dirette. Nell’amata città del Noncello, dove si era sposata con Roberto Fedrigo, aveva profuso il suo impegno maggiore, affermandosi anche nel Circolo della Stampa, nel Panathlon club, nella Fidapa, nell’Accademia italiana della cucina, nel Circolo della cultura e delle arti, per nominare le associazioni più note. Tra le sue attività, la partecipazione al primo Circolo di lettura di Pordenone con sede a Villa Ottoboni, fondato dal notaio Simone Gerardi e da Luciano Tassan, docente di istituti superiori e sindaco di Aviano. Importante per qualità, anche l’attività nel Circolo della cultura e del bello di Sacile.

Tra le sue grandi passioni, il canto corale e la recitazione. Aveva incominciato come voce del Coro polifonico Città di Pordenone. Poi aveva promosso il Coro studentesco Sing’in Pordenone e l’Emsemble vocale Fidapa. Contemporaneamente coltivava la recitazione di testi letterari e la poesia, di cui lascia una breve raccolta e tanti inediti che si proponeva di pubblicare nel momento in cui avesse posto termine alla sua severa autocritica.

Numerosi i suoi saggi giornalistici culturali. Molte le sue partecipazioni a giurie di concorsi culturali per giovani, particolarmente studenti.

Aveva fatto parte anche della giuria del concorso giornalistico nazionale “Premio Simona Cigana” del Circolo della stampa di Pordenone.

La sua prematura scomparsa lascia grande rimpianto e cordoglio. Il suo funerale sarà celebrato nella chiesa del Beato Odorico, in viale della Libertà, a Pordenone, sabato 15 luglio, alle ore10.30.