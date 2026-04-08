Guerra – Voli di addestramento con aerocisterna ad Aviano

AVIANO – Giornata di attività intensa di voli da e per la base di Aviano. Per tutto il giorno di mercoledì si sono alternati voli di aerei cargo C-130 diretti e provenienti da Ramstein in Germania, tutti appartenenti a gruppi di volo di stanza principale in America a supporto dei tecnici di prima linea dei caccia F16 e truppe di terra. Ma la giornata è stata caratterizza dalla presenza di un aereo cisterna Boeing KC-135T Stratotanker proveniente dalla base aerea di inglese di Mildenhal.

Per molte ore l’aereo ha effettuato un circuito ad una altezza variabile fra i 20mila e i 23mila piedi con vertici dal Friuli alle Dolomiti alto atesine consentendo i rifornimenti in volo di alcuni F16 partiti da Aviano come operazione di addestramento. Molto gli appassionati di volo che hanno stazionato attorno alla base per scattare qualche foto pubblicate poi sui siti specializzati di aeronautica militare sulla rete. In prima mattinata e poi in serata si sono alzati in volo, come ogni giorno, alcuni elicotteri Sikoreky HH-60W Jolly Green II per voli di addestramento.

Al.Rin.