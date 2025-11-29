Il terapeuta e l’umano. Una relazione di cura, riconoscenza e trasformazione. Libro Loperfido

Le scelte che formano una vita non sono quasi mai il frutto di un piano ben definito, ma il risultato di incontri, coincidenze e persone che, come stelle polari, ci indicano la strada. E a volte, la strada giusta è quella che non avevamo mai considerato.

Dalla sua giovinezza a Noci, in Puglia, all’impegno sociale con le persone fragili, fino agli anni pionieristici a Padova, dove fu tra i primi a conseguire la laurea in Psicologia in Italia, il libro non è un’autobiografia convenzionale ma un racconto intimo e sorprendente di un viaggio tra i vari Servizi di aiuto alle persone con problemi psichici, fisici e alla fine dell’esistenza terrena.

Il più delle volte, questi luoghi erano da pensare e realizzare integralmente, come lo è stato per la stesura del profilo professionale sia dello Psicologo Clinico sia quella dello Psicoterapeuta. L’autore ha avuto il privilegio di essere tra i protagonisti della realizzazione dei servizi Psichiatrici Territoriali Pordenonesi, della formazione dei Consulenti familiari, del primo hospice aziendale della provincia di Pordenone. Ha dato vita all’Osservatorio relativo al fenomeno suicidario, alla formazione di gruppi di sopravvissuti al suicidio di un proprio caro, anche a livello nazionale. Il libro racconta la formazione di gruppi, ad indirizzo terapeutico, per le persone con Disturbo da Attacchi di Panico (DAP), per malati di Sclerosi Multipla (SM) e per familiari di figli con psicosi schizofrenica. Infine, il volume è un ringraziamento a tutti i pazienti che l’autore ha incontrato e sta continuando ad incontrare. La loro sofferenza è stata la via maestra che gli ha permesso di entrare, scrutare e indagare anche la parte più misteriosa e segreta di sé stesso, di essere autentico con lui stesso e con gli altri, di trovare la forza e il coraggio di affrontare le avversità della vita e di esprimere gratitudine.

Questo libro è un inno alla resilienza, alla speranza e al coraggio di mettersi in gioco, offrendo una visione profonda e toccante della psicologia come professione di aiuto, in cui “il patuto vale chiù re lo saputo”.

Attraverso gli occhi dell’autore, s’impara che la conoscenza non è solamente quella nozionistica, ma anche quella che nasce dall’esperienza, dalla condivisione e dalla capacità di vedere nell’altro non un malato o una categoria, ma una persona, con la sua unicità e la sua inesauribile “vita”.

Psicologo Clinico e Psicoterapeuta, già Dirigente Psicologo presso l’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale e Responsabile di Struttura Semplice presso il Centro di Salute Mentale di Pordenone. Docente a contratto, per la materia di Psicologia Generale, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Udine, Corso di laurea in infermieristica-sede di Pordenone. Libero Professionista presso IL Centro di Medicina di Pordenone. Formatore e supervisore di gruppi per l’elaborazione del lutto