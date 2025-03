Lady Avventura, emozioni indimenticabili dal viaggio in Cambogia

PORDENONE – Grandi emozioni e paesaggi indimenticabili per il viaggio delle Lady Avventura attraverso le meraviglie della Cambogia.

Come di consueto le instancabili viaggiatrici e ambasciatrici di solidarietà e vicinanza ai più sfortunati, hanno fatto il pieno di avventure e hanno avuto anche l’opportunità di incontrare bambini e persone che hanno per sempre toccato i loro cuori.

Durante la visita negli orfanotrofi, alla quale le lady tenevano particolarmente, hanno potuto incontrare bambini pieni di vita e speranza. “Ogni sorriso e ogni abbraccio, così si legge sul loro giornale di bordo, ci ha ricordato l’importanza di dare amore e supporto a chi ne ha bisogno”.

Sono stati visitati anche alcuni ospedali, e proprio in questi luoghi di sofferenza, c’è stata l’opportunità di condividere momenti di forte umanità e solidarietà anche con il personale medico e con i pazienti. In particolare, è stata fatta una riflessione sulla crucialità del tema salute, e soprattutto delle cure che dovrebbero essere accessibili alla portata di tutti. Argomento questo molto attuale e a cui le Lady Avventura tengono davvero molto.

Il programma di formazione “Al Nodo”, con l’accoglienza di Martina Cannetta, è stato un passaggio fondamentale del viaggio, attraverso il quale è stato evidenziato come un piccolo gesto può cambiare in meglio la vita delle persone. Come le azioni giornaliere, per esempio, del centro protesi per chi ha perso gli arti per colpa delle mine o dei serpenti, o l’impegno sempre costante delle suore di Madre Teresa, nell’accudire i bambini nell’ospedale gratuito.



Il momento speciale della Cambogia è stato l’incontro con il console onorario Aurelio Fiacco con il quale le Lady hanno intavolato un dialogo, attraverso anche la condivisione dell’esperienza del diplomatico, su come si possa intervenire per prospettare un futuro migliore per la Cambogia. Un ringraziamento speciale è stato fatto a Mauro Brecevich, referente tour operator che ha accompagnato le viaggiatrici durante tutto il tour, e che ha fatto assaporare le bellezze di una terra con grande potenziale, con isole e luoghi paradisiaci e gente accogliente piena di allegria, malgrado le difficoltà.

Emanuela De Domenico