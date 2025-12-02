Presentazione libro “Ogni cosa aveva un colore” di Federico Pace il 4 alla Degan

PORDENONE – Giovedì 4 dicembre, alle ore 17.30, in Sala Degan, Federico Pace, scrittore ed editorialista de “La Repubblica” presenterà il suo ultimo romanzo, “Ogni cosa aveva un colore” (Einaudi 2025), in dialogo con Clementina Pace.

La storia raccontata dalla penna struggente di Federico Pace parla di un padre, un figlio e l’amore di chi resta. La seconda guerra mondiale è il “fil rouge” che attraversa il romanzo. E la “coda” della guerra lascia un segno irreparabile sulle vite di due bambini che vivono lontani e non si conoscono…

Federico Pace: scrittore e giornalista, da vent’anni lavora per il gruppo editoriale Gedi. Per Einaudi ha pubblicato Senza volo. Storie e luoghi per viaggiare con lentezza (2008), Controvento. Storie e viaggi che cambiano la vita (2017) e Scintille. Storie e incontri che decidono i nostri destini (2019).

L’evento, a cura di Biblioteca del libro parlato “Marcello Mecchia” dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Pordenone, gode del patrocinio del Comune di Pordenone, rientra negli eventi Pordenone Verso Capitale italiana della Cultura 2027 ed è realizzato in collaborazione con Media Naonis, Associazione Alzheimer Pordenone, Associazione ARCIPELAGO Cordenons.

Franca Benvenuti