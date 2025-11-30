9.7 C
Vetrina Pn With Love dal 1^ dicembre ospita “Gintilia”

Pordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Sarà GinTilia la protagonista della Vetrina “Pordenone With Love” delle prossime settimane, l’iniziativa promossa da TEF, la società consortile della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che ogni anno valorizza le realtà produttive locali attraverso esposizioni tematiche nel centro cittadino. L’allestimento sarà infatti visitabile da domani 1° dicembre fino a fine mese, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00, al civico 56/A di corso Vittorio Emanuele.

GinTilia nasce a Pordenone nel dicembre 2024 dall’idea di tre colleghi di Le Troi Chef Catering, decisi a trasformare il legame con la propria città in un progetto che unisce amicizia, qualità e identità territoriale. Tiglio, mandarino, lavanda e gelsomino sono le quattro botaniche che definiscono il distillato, frutto della collaborazione con il Liquorificio Italia di Trieste.

Nel corso della presenza in vetrina, GinTilia presenterà nuove creazioni nate dal dialogo con artigiani del territorio: un panettone artigianale al mandarino candito, miele di tiglio e lavanda, realizzato con la pasticceria Dolcevita di Codroipo e accompagnato da una mini bottiglia spray per aromatizzare il dolce; una selezione di cioccolatini artigianali con ganache al GinTilia, firmati dal maestro pasticcere Luca Diana; e un cofanetto regalo, elegante e pensato per le festività, che conterrà una mignon del distillato e una ricarica di profumo per ambienti ispirata alle botaniche del gin.

«Il nostro obiettivo è raccontare il territorio attraverso prodotti che uniscono ricerca, qualità e relazioni autentiche – spiegano i fondatori di GinTilia –. Le collaborazioni con artigiani e produttori locali danno vita a esperienze che parlano di Pordenone in modo immediato e riconoscibile».
Con GinTilia, la Vetrina “Pordenone With Love” consolida ancora una volta la propria missione: offrire uno spazio curato per far emergere eccellenze locali, favorire nuove connessioni e contribuire a rafforzare il tessuto economico e creativo del Pordenonese.

