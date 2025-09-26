Anna Maria Cecchetto in Petris

di anni 71
Ne danno il triste annuncio il marito Bruno,
il figlio Milo con Gloria, Riccardo, Giovanni ed Eva,
la mamma, la sorella, il fratello, i cognati, le cognate e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 29 settembre
alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Zoppola
ove la cara Anna Maria giungerà dalla Casa funeraria San Marco
sita in vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Zoppola.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute alla fondazione IEO MONZINO
(istituto europeo di oncologia)
Domenica alle ore 19.00 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Anna Maria Cecchetto .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo