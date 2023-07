GIUSEPPE PAGURA

di 94 anni

Ne danno il triste annuncio la mogliei figli, le nuore, la nipotei pronipoti, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 28 luglio

alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di Castions

ove il caro Giuseppe giungerà dal cimitero di Zoppola.

Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.

Per espresso desiderio, non fiorima offerte per le opere parrocchiali.

Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.