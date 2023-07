LILIANA TOME’ VED. ZANIN

La ricordano con affetto i figli,i generi, la nuora, i nipoti e le sorelle.

I funerali avranno luogo martedì 11 luglio alle ore 15.00,

nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate di via Pasch,

ove la cara salma giungerà dalle nuove celle mortuarie

dell’ospedale civile di Pordenone site in via del Traverso.

Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 10 luglio

alle ore 19.15, nella chiesa stessa.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cordenons.

Non fiori, ma eventuali offerte da devolvere alla “Via di Natale” di Aviano.

La famiglia della defunta

sentitamente ringrazia.