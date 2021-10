Ne danno il triste annuncio: la famiglia e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo in forma privata.

Chi vorrà dare un ultimo saluto a Massimo potrà farlo venerdì 8 ottobre dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00 presso la Prosdocimo Funeral Home di vial Turco, 2 a Pordenone.



NON FIORI MA OFFERTE PER LA VIA DI NATALE.

