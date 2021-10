PIER ANTONIO DANELUZ

Ne danno il triste annuncio: il nipote Giovanni, le nipoti Cristina e Chiara e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 19 ottobre alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di Sarone, ove Pier Antonio giungerà dalla propria abitazione in Via Montagna, 26 a Caneva.

Seguirà la cremazione.

Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 18 ottobre alle ore 19,30 nella Chiesa medesima.

NON FIORI, MA OFFERTE PER IL C.R.O DI AVIANO



Sarà possibile fare visita a Pier Antonio presso la Prosdocimo Funeral Home in Vial Turco, 2 a Pordenone domenica 17 ottobre dalle 8,30 alle 12,30, lunedì 18 ottobre dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00.

